شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحذر طلاب الثانوية من محاولة تهكير التابلت للغش: عقوبات رادعة للمخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلاب الذين تم كشف تهكيرهم أجهزة التابلت فى المحافظات المختلفة بهدف الغش فى الثانوية العامة، لن يتم منعهم من دخول الامتحانات النهائية التى تنطلق يوم 10 يوليو المقبل.



وأضافت المصادر، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أى محاولات تهكير خلال انطلاق الاختبارات النهائية سيتم كشفها بشكل مباشر وسريع من قبل الوزارة وسيتم توقيع أقصى عقوبة على الطالب الذى ارتكب مخالفة، قائلة: لدى الوزارة الآلية التقنية والفنية لمراقبة أجهزة التابلت لدى الطلاب، مشددة على أن من يقوم بتهكير التابلت أثناء سير الاختبارات يكون هدفه الغش ومن ثم سوف تطبق الوزارة عليه قانون مكافحة الغش الذى يقضى بالحرمان من الامتحان بجانب العقوبة الأخرى التى ذكرها القانون.

وحذرت الوزارة طلاب الثانوية العامة من الاستخدام الخاطئ لأجهزة التابلت، خاصة فى فترة سير الامتحانات، موضحة أن وجود ثغرة أمنية فى التابلت وسيلة للغش الإلكترونى وتصوير الأسئلة والوزارة لن تسمح بكل هذه الأمور.



وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات بسرعة الانتهاء من تركيب كاميرات المراقبة لجميع المدارس التي تنعقد بها امتحانات الثانوية العامة على أن يتم تسليم الكاميرات لمديري المدارس ومسئولي العهد ومسئولي التطوير التكنولوجي بالمدارس، ويتم العمل على مدار الساعة للانتهاء قبل الامتحانات تحت إشراف مسئولي الأمن.