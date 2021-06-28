شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وارتفاع حرارة ورياح.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 28 يونيو 2021 إلى السبت 3 يوليو 2021، حيث يشهد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يتسبب ارتفاع نسبة الرطوبة فى مزيد من الإحساس بالحرارة.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :

- يوم الإثنين 28 يونيو:

شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- يوم الثلاثاء 29 يونيو:

شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- يوم الأربعاء 30 يونيو:

شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- يوم الخميس 1 يوليو:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- يوم الجمعة 2 يوليو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- يوم السبت 3 يوليو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.