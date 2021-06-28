شكرا لقرائتكم خبر عن يد تحمى ويد تبنى القوات المسلحة المصرية درع وسيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو يوثق بعض إنجازات القوات المسلحة المصرية بعنوان "يد تحمى ويد تبني"، يتضمن بعض المواقف التى قامت بها القوات المسلحة المصرية فى دعم الدولة، وكذلك حجم العمل المبذول فى المشروعات القومية.

ويسلط الفيديو الضوء على حجم التطوير الذى تم على أسلحة ومعدات القوات المسلحة المصرية، خلال السنوات الأخيرة، وكذلك الدور الكبير فى المشروعات القومية المنتشرة فى مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.