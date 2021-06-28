شكرا لقرائتكم خبر عن 12 خدمة مجانية ضمن مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعناية بصحة الأم والجنين، حزمة من الخدمات الطبية والعلاجية المجانية، حيث إن هدف المبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين.

ونستعرض الخدمات التي تقدمها المبادرة بالمجان للأمهات والأجنة كالتالى:..

1- الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل

2- متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة

3- صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس

4- عمل تحاليل السكر بالدم والقياسات الفيزيائية

5- يستمر العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا

6- تشمل إجراء فحص إكلينيكى لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين

7- التطعيم ضد التيتانوس

8- قياس الطول

9- قياس الوزن، وضغط الدم

10- اجراء تحاليل متنوعة ولازمة للكشف عن الإصابة بالأنيميا

11- تحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه

12- اجراء تحليل بول كامل لاكتشاف الزلال، وأمراض الجهاز البولي.