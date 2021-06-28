شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية الأزهرية على اللجان فى تاسع أيام الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد طلاب الثانوية الأزهرية، القسم العلمي، على لجان الامتحانات فى تاسع أيام الامتحانات، حيث يؤدى طلاب القسم الامتحان بمادة الجبر والهندسة الفراغية، وسط إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتبدأ لجنة الامتحان فى تمام التاسعة بمادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب القسم العلمي، فى تاسع أيام امتحان الثانوية الأزهرية، اليوم الاثنين 28 يونيو، في 609 لجنة يؤدى بها الامتحانات نحو 113 ألف و473 طالب وطالبة، حيث تقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم في يوم والقسم الادبى في يوم آخر، وذلك منعاً للتكدس تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.

وانتهى قطاع المعاهد من تطعيم كافة العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا المستجد، كما تم تطعيم القوافل التفتيشية من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد، للتفتيش على لجان الامتحانات.

كما تم تشكيل غرف عمليات وخصصت أرقام واتساب لتلقي شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية، 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.

ومن المقرر أن تنتهى الامتحانات يوم 1 أغسطس ،على أن تنعقد امتحانات الدور الثاني للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهي يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الازهرية 113 ألف و473 طالب وطالبة، منهم 63 ألف و 765 طالب، 49 الف و708 طالبة، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 74 الف 754 طالب وطالبة مقسمين 42 الف 730 طالب، 32 الف و 24 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى 38 الف 719 طالب وطالبة، مقسمين 21 الف و35 طالب، و 17 ألف 784 طالبة.