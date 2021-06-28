شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تحدد ضوابط صلاة عيد الأضحى فى المساجد الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الأوقاف إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، في المساجد الكبرى التي يقام بها صلاة الجمعة، ويوضح ”الخليج 365” فى النقاط التالية ضوابط صلاة عيد الأضحى كالتالى:

1. صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط

2. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة

3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد

4. اصطحاب المصلى الشخصي

5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي

6. عدم فتح دورات المياه

7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق

8 . لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق

9. لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة

10. لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد

11. عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أعلن إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع المساجد التي تقام بها الجمعة فقط، دون إقامتها في الساحات، مضيفا في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على "اليوتيوب"، :"مع عدم السماح بإقامة صلاة العيد لا في الزوايا ولا المصليات ولا المساجد التي لا تقام بها الجمعة ولا في الشوارع ولا الساحات ولا في الطرقات ولا الشوارع".

وشدد وزير الأوقاف على الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وسائر الصلوات من اصطحاب المصلى وارتداء الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعى.