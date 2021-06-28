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ضوابط وطرق أداء طلاب الثانوية العامة امتحان المواد غير المضافة للمجموع

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة أداء طلاب الثانوية العامة امتحان المواد غير المضافة للمجموع، ونقدم فى التقرير التالى تفاصيل اختبار الطلاب فى هذه المواد كالتالى.

 

ـ المواد غير المضافة هى الدين والوطنية والاقتصاد والإحصاء.

 

ـ اتاحة أسئلة المواد غير المضافة يوم 3 يوليو على موقع الوزارة.

 

 ـ تتاح الأسئلة للمواد غير المضافة فى شكل بوكليت.

 

ـ يقوم الطالب بطباعتها والإجابة عنها فى المنزل.

 

ـ المتاح له طباعة الأسئلة طالب جميع المدارس رسمى وخاص ودولى.

 

ـ يسلم الطالب ورقة الأسئلة لرئيس لجنة سير الامتحان.

 

ـ تسلم المواد غير المضافة للمجموع فى أول أيام الامتحان.

 

ـ تقوم لجان السير بتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة.

 

ـ يسلم مندوب المدارس الدولية أوراق الإجابة للكنترول.

 

ـ يتاح امتحان الطلاب المكفوفين على موقع الوزارة "نسخة مبصر".

 

ـ تسليم الطالب فى أول أيام الامتحان (نسخة برايل) أوراق إجابة.

 

ـ للطالب الحق في الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو إجابتها بطريقة (برايل).

 

ـ إتاحة امتحان العربى للمدارس الدولية بعد اختبار المدارس الرسمية.

 

ـ يتم الإجابة فى نفس ورقة الأسئلة.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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