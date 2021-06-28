شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط وطرق أداء طلاب الثانوية العامة امتحان المواد غير المضافة للمجموع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة أداء طلاب الثانوية العامة امتحان المواد غير المضافة للمجموع، ونقدم فى التقرير التالى تفاصيل اختبار الطلاب فى هذه المواد كالتالى.
ـ المواد غير المضافة هى الدين والوطنية والاقتصاد والإحصاء.
ـ اتاحة أسئلة المواد غير المضافة يوم 3 يوليو على موقع الوزارة.
ـ تتاح الأسئلة للمواد غير المضافة فى شكل بوكليت.
ـ يقوم الطالب بطباعتها والإجابة عنها فى المنزل.
ـ المتاح له طباعة الأسئلة طالب جميع المدارس رسمى وخاص ودولى.
ـ يسلم الطالب ورقة الأسئلة لرئيس لجنة سير الامتحان.
ـ تسلم المواد غير المضافة للمجموع فى أول أيام الامتحان.
ـ تقوم لجان السير بتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة.
ـ يسلم مندوب المدارس الدولية أوراق الإجابة للكنترول.
ـ يتاح امتحان الطلاب المكفوفين على موقع الوزارة "نسخة مبصر".
ـ تسليم الطالب فى أول أيام الامتحان (نسخة برايل) أوراق إجابة.
ـ للطالب الحق في الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو إجابتها بطريقة (برايل).
ـ إتاحة امتحان العربى للمدارس الدولية بعد اختبار المدارس الرسمية.
ـ يتم الإجابة فى نفس ورقة الأسئلة.