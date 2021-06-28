الأتوبيس الكهربائى المصرى الجديد × 5 معلومات

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الإنتاج الحربى، بدء تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة وشركة صناعة وسائل النقل mcv، وذلك إيماناً من وزارة الإنتاج الحربى بدور القطاع الخاص، حيث نتج عن هذا التعاون المشترك بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة صناعة وسائل النقل mcv إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بأيدى مصرية، وذلك من منطلق رؤية مصر 2030 ومواكبة التطور العالمى لصناعة الأوتوبيسات التى تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء.