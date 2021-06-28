شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 4 إرهابيين فى مناطق متفرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة إرهابيين في قضاء "طوزخرماتو" شرقي محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية، في بيان، أن عملية نوعية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، أسفرت عن القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء طوزخرماتو شرقي محافظة صلاح الدين، وأن "المطلوبين تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

كما تمكنت قوات أمنية مشتركة من إلقاء القبض على إرهابي خطير بقضاء الخالص في محافظة ديالى رغم مقاومته للقوات بإطلاق النار عليها، ولم يسفر التعامل مع الإرهابي عن خسائر، وتم تسليمه إلى للجهات المعنية.