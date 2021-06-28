شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية وشديد الحرارة فى الكويت ومغبر فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج حالة من التباين فى درجات الحرارة، ففى السعودية هناك أمطار رعدية ورياح، بينما فى الكويت شديد الحرارة، وفى اإمارات مغبر وغائم جزئيا.

السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية السعودى ان يكون هناك هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة اليوم الإثنين بالإضافة إلى وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.



الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس شديد الحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة .

وفى المساء حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات، أن يكون الطقس الاثنين مغبرا وغائما جزئياً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون قوية مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وتكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 - 25تصل إلى 45 كم/س.

وقال المركز في نشرته اليومية إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 17:15 والمد الثاني عند 02:59 والجزر الأول عند الساعة 10:01 والجزر الثاني عند الساعة 20:54 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 12:46 والثاني عند الساعة 00:12 والجزر الاول عند الساعة 18:55 والجزر الثاني عند الساعة 06:43.