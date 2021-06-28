شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يتيح حجز موعد لقاح كورونا للأعمار بين 12 – 18 سنة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن تطبيق “توكلنا” عن إتاحة إمكانية حجز موعد لتلقي لقاح كورونا، للذين تتراوح أعمارهم بين 12 – 18 سنة بالتاريخ الميلادي، مطالبًا بتحديث التطبيق لاستخدام الخدمة الجديدة.

ودعا التطبيق، عبر حسابه على تويتر، إلى ضرورة التأكد من تحديث التطبيق لاستخدام بالخدمة الجديدة، التي أعلنت عنها وزارة الصحة أمس الأحد، قائلًا: «بإمكانك حجز موعد لقاح كورونا لأفراد أسرتك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 -18 سنة».

وأعلنت وزارة الصحة أمس، أنه تم اعتماد إعطاء لقاح (فايزر) للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي, بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال جميع الدراسات العلمية, التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة العمرية.