شكرا لقرائتكم خبر عن «الإخبارية»: جدولة الجرعة الثانية من لقاح ‎كورونا للمرحلة العمرية بين 40 و50 عاماً بعد أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

‏كشفت قناة الإخبارية، عن موعد جدولة الجرعة الثانية من لقاح ‎كورونا للمرحلة العمرية بين 40 و 50 عاما.

وأشارت إلى أن الموعد قد تم تحديده ليكون بعد أسبوعين من الآن.

وكان تطبيق توكلنا قد أوضح طريقة حجز موعد للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا من خلال التطبيق.

وبيّن توكلنا أن الخطوة الأولى تتمثل في التوجه إلى الخدمات والضغط على (اختر لقاح كورونا).

وفي الخطوة الثانية يحدد الشخص اسمه أو اسم أحد أفراد الأسرة أو المكفولين ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على الجرعة الثانية.

بعد ذلك يتم الضغط على (اختر تعديل الموعد)، ثم (اختر مركز التطعيم)، ثم (اختر اليوم والوقت)، ثم الضغط على (نعم) لتأكيد تحديث الموعد، لتظهر رسالة بأنه (تم حجز الموعد بنجاح).