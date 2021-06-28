ما هي حالة الطقس اليوم في مصر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في تقريرها لحالة الطقس، الإثنين، أن يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهاراً، لطيف ليلاً.



وتصل نسبة الرطوبة بالقاهرة الكبرى 70% وبالسواحل الشمالية 85% وبشمال الصعيد 30%.

فيما يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، لطيف ليلاً، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً معتدلاً ليلًا.

كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة شمال الصعيد، وعلى الجنوب نهاراً، معتدلاً ليلاً، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

ويكون هناك نشاط على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما درجات الحرارة المتوقعة، ففي القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 38 درجة والصغرى 25، وفي الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، وطنطا 37 للعظمى و24 للصغرى.