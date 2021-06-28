ما هي آخر تطورات كورونا حول العالم؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الإثنين، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 181 مليوناً و865 ألفاً و998 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و938 ألفا و862 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 166 مليونا و385 ألفا و636 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين, الإثنين, إن بر الصين الرئيسي سجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا, الأحد, ارتفاعا من 14 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج،

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 22 مقارنة مع 21 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91753 حالة، بينما ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 2384 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و43 وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و505792 والوفيات إلى 232564.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن، وتشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد عن الرقم المؤكد بنسبة 60 في المئة على الأقل.

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 9 حالات وفاة و465 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزارة الصحة أنه بذلك ارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 9727 حالة والإصابات إلى 749784 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 733604 حالات بعد تسجيل 546 حالة شفاء جديدة.

سجلت وزارة الصحة المصرية 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا و30 وفاة، وذلك مقارنة مع 409 إصابات و31 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 280394 من ضمنهم 210052 حالة تم شفاؤها، و16092 حالة وفاة".