مصر تدين استهداف محطة كهرباء صلاح الدين في العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وتسبب الهجوم الإرهابي في أضرار مادية جسيمة بالمحطة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

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وأكدت مصر تضامنها مع العراق فيما يتخذه من إجراءات وتدابير لحماية أمنه واستقراره في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة.

وأعربت عن دعمها الكامل لجهود العراق المتواصلة لمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره.

وأفادت وكالة رويترز، أن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) أعلن مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي.

والأحد الماضي تعرضت قاعدة "عين الأسد" في مدينة الأنبار غربي العراق لهجوم صاروخي، استقر في محيط القاعدة ولم يسفر عن أي إصابات.

ومنذ أشهر يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة والتي تضم المباني الحكومية والسفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أجنبية، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي، إلى سلسلة من الهجمات المتكررة بصواريخ كاتيوشا.

ولم تتمكن الأجهزة الأمنية، حتى الآن، من كشف منفذي هذه الهجمات الصاروخية، في الوقت الذي تتهم فيه واشنطن جماعات موالية لإيران بتنفيذ هذه الهجمات.