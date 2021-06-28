شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية التونسية تنقذ 178مهاجر وتنتشل جثتين قبالة سواحلها الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الدفاع التونسية أن قواتها البحرية أنقذت الأحد 178 مهاجرا ونقلت جثتين في ثلاث عمليات منفصلة قبالة السواحل الجنوبية.

وأوضحت الوزارة في بيان: "تم في العملية الأولى نقل 102 مهاجرين وجثتين على متن جرار تابع لمصطبة بترولية بعد غرق مركبهم بالقرب من تاقرماس".

وذكرت البيان أن المهاجرين من مصر وتونس وساحل العاج وسوريا ومن بنغلادش ونيجيريا ومالي وإثيوبيا، وتراوح أعمارهم بين 15 و47 عاما وبينهم 4 نساء.

وأضافت الوزارة أنه تم في العملية الثانية إنقاذ 15 مهاجرا كلهم من بنغلادش بعد أن تعرض المركب الذي كان يقلهم إلى "تسرب مياه بالقرب من منطقة الكتف" قبالة سواحل مدينة بن قردان، وتراوح أعمارهم بين 21 و40 عاما.

ونفذت العملية الثالثة كذلك قبالة سواحل بن قردان وشملت إنقاذ 61 مهاجرا من مصر والمغرب والصومال وإريتريا وبنغلادش والسودان وموريتانيا إثيوبيا واليمن تراوح أعمارهم بين 17 و51 عاما.

وانطلق جميع هؤلاء المهاجرين من مدينة زوارة الليبية بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه أوروبا، وفقا لوزارة الدفاع.

والخميس، أنقذت تونس 267 مهاجرا معظمهم من بنغلادش كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا انطلاقا من ليبيا، حسبما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة.