شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية المغرب: ندعم الجهود الليبية للتحضير للاستحقاقات الانتخابية الرامية لوضع أسس الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، امس الأحد، أن المغرب يدعم مجهودات الشعب الليبي والمؤسسات الشرعية الليبية من أجل التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة الرامية إلى وضع أسس استقرار دائم في البلاد.

وقال بوريطة -في تصريحات عقب مباحثاته في الرباط مع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة- إن توفير كافة الشروط لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المرتقب تنظيمها يوم 24 ديسمبر المقبل سيخول لليبيين التمتع بالاستقرار وإنهاء الحضور الأجنبي وتحقيق التنمية.

وأشار بوريطة إلى أن الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة الليبية المؤقتة إلى المغرب تأتي في إطار تعزيز التواصل بين المغرب ومختلف الهيئات الشرعية الليبية بخصوص كافة القضايا التي تهمها.

واعتبر الوزير أن هذه الزيارة تعد فرصة لبحث التحركات الدبلوماسية الأخيرة المتعلقة بالملف الليبي، موضحًا أن المغرب تقف وراء رغبة الليبيين في أن يكون للمغرب دور مستمر في هذا الملف.