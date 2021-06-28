عدن - ياسمين عبد الله التهامي - Galaxy Z Fold 3 من سامسونج.. تسريب الصور الرسمية بنجاح

الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365

مع ترقب العملاء لإطلاق هواتف سامسونج الجديدة لعام 2021، نجح المسرب الشهير إيفان بلاس في الكشف عن الصور الرسمية لهاتف Galaxy Z Fold 3.



كما نشر المسرب نفسه صورة هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 3 .

والهاتفان القابلان للطي يشاع أنهما سيصدران في وقت ما خلال الصيف، وفقا لـ aitnews.

وقال بلاس الذي نشر الصور عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن Galaxy Z Fold 3 سيأتي متوافقا مع القلم الإلكتروني S-Pen.

ولا تكشف الصورة الأولى للمسرب كثيرًا عن تصميم الجهاز الأكبر القابل للطي، وذلك بالنظر إلى أنها تعرض الجزء الداخلي للجهاز (الذي يبدو مشابهًا لـ Galaxy Z Fold 2 العام الماضي).

ويدعم هاتف Galaxy Z Fold القادم من سامسونج قلم الشركة، وهو شيء أشارت إليه الشائعات منذ شهور متتالية وتم تأكيده في وقت سابق بفضل شهادة FCC الجديدة للجهاز القابل للطي.

وتظهر الصورة الثانية المنشورة نتوء كاميرا قليل وقلم S Pen الجديد Fold Edition الذي يساعد على إبراز الهاتف القابل للطي الجديد.

ويحتمل أن يحل محل هاتف Galaxy Note في خط الهواتف الذكية المزدحم بشكل متزايد للشركة.

ومن ناحية أخرى، يتمتع Z Flip 3 بتصميم جديد مرئي أكثر. مع شاشة خارجية أكبر ونظام ألوان ثنائي للكاميرات التي تذكرنا بتصميم Galaxy S21 الذي تم تجديده في وقت سابق من هذا العام.

ويكشف التسريب أيضًا أن سامسونج تحسب Z Flip ونسخته الداعمة لشبكات الجيل الخامس Z Flip 5G كنسخ منفصلة للهاتف.

ويسمح لها هذا الأمر بتسمية أحدث نموذج قابل للطي باسم Z Flip 3 بما يتوافق مع تسمية Z Fold 3.

وليس من الواضح متى قد تعلن سامسونج رسميًا عن Z Fold 3 و Z Flip 3. وذلك بالرغم من أن الشركة لديها حدث MWC 2021 مجدول في 28 يونيو/ حزيران.

ووعدت سامسونج بعرض نظام جالاكسي البيئي بالإضافة إلى تجربة الساعة الجديدة التي تتعاون من خلالها مع جوجل.