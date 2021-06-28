شكرا لقرائتكم خبر عن هل الاغتسال يجزئ عن الوضوء؟ الشيخ الخضير يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم الاغتسال وهل يجزئ عن الوضوء؟.
وقال الشيخ الخضير، رداً على سؤال “هل الاغتسال يجزئ عن الوضوء؟”: “أما بالنسبة للغسل الكامل فأن يتوضأ وضوءه للصلاة قبل الاغتسال ثم يفيض على رأسه ثلاثًا ثم يعمم جميع بدنه، هذا الغسل الكامل”.
وتابع الشيخ عبدالكريم الخضير: “وأما الغسل المجزئ فإنه يكفي أن يعمم بدنه ويدخل فيه الوضوء؛ لأن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤداة فإن الصغرى تدخل في الكبرى، وعلى هذا الوضوء يدخل في الغسل”.
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