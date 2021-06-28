شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن والاتحاد الأوروبى يبحثان جهود تحقيق السلام الدائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بحث نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج، مستجدات الأوضاع وجهود تحقيق السلام الدائم.

وأشار نائب الرئيس اليمني أنه وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المساعي الأممية والدولية الهادفة إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي وسلمي شامل، تعمد ميليشيا الحوثي، إلى نسف هذه الجهود وانتهاج العنف ولغة السلاح وتكثف من اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب اليمني، وإطلاقها للصواريخ الباليستية والطيران المسير على المدنيين والنازحين في مدينة مأرب، وغيرها من المدن اليمنية، وباتجاه المدنيين بالسعودية في أعمال عدائية مدانة وجبانة.