شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم الليبى يعلن إدراج اللغة الإيطالية فى المناهج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير التربية والتعليم الليبي موسى المقريف إنه سيتم إدراج اللغة الإيطالية في مناهج النظام الليبي، بعد اعتماد المتدربين والانتهاء من تدريبهم على اللغة الإيطالية في روما.

وأضاف المقريف في تصريح، أوردته بوابة (الوسط) الليبية "عقدنا عدة اجتماعات مع السفير الإيطالي لدى ليبيا لإتمام اتفاقات تدريب مدربين ليبيين عن اللغة الإيطالية"، مشيرًا إلى أنه "يجرى الآن الإعداد لاتفاق بشأن تدريس اللغة الفرنسية، وهناك تقدم في هذا المجال".

ونوه إلى عزمه زيارة إيطاليا قريبًا لإبرام اتفاقات وشراكات مع وزارة التعليم الإيطالية، وقال: "نظامنا التعليمي منفتح وقابل التطوير، حيث تولي الوزارة اهتمامًا للركائز الأربع الأساسية (الطالب والمعلم والبيئة التعليمية والوسائل التعليمية).