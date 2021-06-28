شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يوضح كيفية حجز موعد لتلقي الجرعة الثانية من لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح تطبيق “توكلنا”، طريقة حجز موعد للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا عبر المنصة، وذلك لمن هم بعمر الـ50 عامًا فأكثر، ومر 42 يومًا من حصولهم على الجرعة الأولى.

وأبان التطبيق في “إنفوجراف” على حسابه بموقع “تويتر”، أنه يتم الحجز بالدخول على زاوية “لقاح كورونا” من خدمات الصحة على التطبيق، ثم وضع اسم المستفيد أو أحد أفراد أسرته أو المكفولين، واختيار تعديل الموعد.

وتشمل الخطوات أيضًا اختيار مركز التطعيم والوقت، والضغط على “نعم” لتأكيد تحديث الموعد، ومن ثم حجز الموعد.