شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يوضح كيفية حجز موعد لتلقي الجرعة الثانية من لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح تطبيق “توكلنا”، طريقة حجز موعد للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا عبر المنصة، وذلك لمن هم بعمر الـ50 عامًا فأكثر، ومر 42 يومًا من حصولهم على الجرعة الأولى.
وأبان التطبيق في “إنفوجراف” على حسابه بموقع “تويتر”، أنه يتم الحجز بالدخول على زاوية “لقاح كورونا” من خدمات الصحة على التطبيق، ثم وضع اسم المستفيد أو أحد أفراد أسرته أو المكفولين، واختيار تعديل الموعد.
وتشمل الخطوات أيضًا اختيار مركز التطعيم والوقت، والضغط على “نعم” لتأكيد تحديث الموعد، ومن ثم حجز الموعد.
كانت هذه تفاصيل خبر «توكلنا» يوضح كيفية حجز موعد لتلقي الجرعة الثانية من لقاح «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.