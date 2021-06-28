العراق.. هجوم صاروخي يستهدف محطة كهرباء صلاح الدين يخلف أضرارا جسمية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزارة قولها، إن الهجوم تسبب بأضرار جسيمة بأجزاء الوحدة التوليدية (البويلر)".

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وأفادت وكالة رويترز، بأن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) أعلن مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي.

والأحد الماضي تعرضت قاعدة "عين الأسد" في مدينة الأنبار غربي العراق لهجوم صاروخي، استقرا في محيط القاعدة ولم يسفر عن أي إصابات.

ومنذ أشهر يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة والتي تضم المباني الحكومية والسفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أجنبية، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي، إلى سلسلة من الهجمات المتكررة بصواريخ كاتيوشا.

ولم تتمكن الأجهزة الأمنية، حتى الآن، من كشف منفذي هذه الهجمات الصاروخية، في الوقت الذي تتهم فيه واشنطن جماعات موالية لإيران بتنفيذ هذه الهجمات.