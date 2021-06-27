شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» توضح حقيقة وقف مكافآت طلاب الجامعات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة التعليم الجامعي، صحة ما تم تداوله بشأن وقف مكافآت الجامعات الحكومية.

وأبانالمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الجامعي طارق الأحمري، أنه لم يطرأ أي تغيير على مكافآت طلاب وطالبات الجامعات الحكومية- وفقاُ لـ”الوطن”-.

وأكد أن ما يتم تداوله من تعديل أو إيقاف للمكافأة غير صحيح.