شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح هابطة وبرد على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الاثنين بمشيئة الله، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، وعسير والباحة.

كما توقع المركز أن تمتد الأمطار إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً فتسجل حفر الباطن 49 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل السودة 14 درجة كأقل درجة حرارة.