شكرا لقرائتكم خبر عن خبير صيانة سيارات يكشف حيل بعض مراكز الصيانة لاستغلال عملائها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف خبير صيانة السيارات “محمد هزازي” عن بعض حيل وألاعيب بعض مراكز الصيانة لاستغلال العميل والتربح من خلاله.

وقال هزازي، خلال استضافته مع برنامج “يا هلا”، هناك بعض مراكز الصيانة تغش الزبائن من خلال استبدال أجزاء من السيارة تعمل بدون مشاكل، بأخرى جديدة، من أجل لاستفادة من قطعة الغيار القديمة، وتركيبها في سيارة أخرى.

وتابع محمد هزازي: “على سبيل المثال لو دينامو السيارة فيه مشكلة بسيطة ويمكن إصلاحه ، يطلب منك العامل تغيير الدينامو ويأخذ الدينامو القديم للاستفادة منه من خلال تركيبه في سيارة أخرى بعد إصلاحه”.

وأضاف خبير صيانة السيارات محمد هزازي “أن دينامو السيارة يتعطل بسبب أشياء معينة منها فحمات الدينامو أو كويل الدينامو نفسه، أو رومان الدينامو، وعند تلف هذه الأشياء التي يمكن إصلاحها، يطلب عامل الصيانة تغيير الدينامو بمبلغ وقدره، مقابل ريالات معدودة يمكن من خلالها تصليح الدينامو القديم”.