"أنصار الله": استهداف "مواقع عسكرية حساسة" في السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في تغريدة عبر تويتر: "تمكنت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير من تنفيذ عملية عسكرية مشتركة على مواقع عسكرية حساسة في مناطق نجران وأبها وخميس مشيط بخمسة صواريخ باليستية وخمس طائرات مسيرة".

وأضاف أن "العملية استهدفت معسكر الحرس الوطني في نجران، ومواقع عسكرية في مطار أبها الدولي، وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله"، متابعا "تم تنفيذ العملية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي تأتي في إطار حقنا المشروع في الرد على استمرار العدوان والحصار على بلدنا".

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت في وقت سابق مساء اليوم، عن "اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه جنوبي المملكة"، ليرتفع إجمالي ما تم اعتراضه إلى 3 مسيّرات وصاروخين باليستيين".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن التحالف العربي، قوله إن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون صوب خميس مشيط وأن "ميليشيا الحوثي مستمرة في محاولاتها المتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة".

كما أعلن التحالف العربي، فجر اليوم عن اعتراض الدفاعات السعودية طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا أطلقهما "أنصار الله" باتجاه خميس مشيط، بالإضافة إلى صاروخ أخر أطلق باتجاه مدينة نجران.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014، في المقابل تنفذ الأخيرة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات داخل اليمن، وداخل المملكة.