مصر... السيطرة على حريق اندلع في عربة قطار بالبدرشين

دبي - محمود عبدالرازق - ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات، بحسب بوابة الأهرام.

AHMED EL-MOGHRABI

وشهدت مصر عدة حوادث قطارات مأساوية خلال الآونة الأخيرة، حيث وقع في مارس/ آذار الماضي تصادم بين قطارين عند محافظة سوهاج جنوبي البلاد أسفر عن سقوط 19 قتيلا و185 مصابا.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد دهس قطار سيارة ملاكي، خلال عبورها شريط السكة الحديد من منطقة غير مخصصة للعبور بمحافظة الفيوم.

وحسب بوابة "أخبار اليوم"، تصادف عبور السيارة مع لحظة مرور القطار، حيث لم يتمكن قائدها من عبور السكة الحديد قبل وصول القطار، الذي اصطدم بالسيارة من الخلف وأحدث بها تلفيات، بينما نجا قائد السيارة من الحادث.

والثلاثاء الماضي، أصيب 40 شخصا في حادث تصادم جرار وقطار متجه من الإسكندرية إلى القاهرة، بعدما تسبب في تهشم العربة الأخيرة للقطار.

وكان وزير النقل المصري كامل الوزير قد اتهم، في وقت سابق، قيادات مرفق السكك الحديدية بـ "عدم التعاون"، وحمّل المسؤولية لعدد من العناصر العاملة في المرفق بـ "إعاقة التطوير"، محذرا من أنه في حال استمر ما وصفه بـ "حالة التراخي"، سيتم إسناد إدارة السكك الحديدية لشركات أجنبية.