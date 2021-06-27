شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يؤكد المضى فى تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا لسلام السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان القائد العام للقوات المسلحة، على المضي قدما وبإرادة سياسية قوية، في تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا لسلام السودان والإسراع في تشكيل الآليات واللجان المختصة بذلك.

والتقى البرهان، اليوم الأحد، مع ممثلي تنظيمات الترتيبات الأمنية لسلام دارفور.

وقال الفريق سليمان صندل حقار رئيس لجنة الترتيبات الأمنية بحركة "العدل والمساواة"، في تصريح صحفي، إن اللقاء ناقش قضايا الترتيبات الأمنية واللجنة العسكرية المشتركة العليا واللجان الدائمة لوقف إطلاق النار واللجان القطاعية والتمثيل السياسي وتمثيل الضباط في القوات النظامية.

وأضاف: "لمسنا اهتماما كبيرا من القائد العام رئيس المجلس الأعلى المشترك لوقف إطلاق النار بهذه القضايا ونبشر قواتنا المنتشرة ببلادنا، بأننا نعمل بإصرار وروح الفريق الواحد على تذليل كافة الصعاب التي تعتري تنفيذ هدفنا المشترك".