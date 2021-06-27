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رفع العلم الفلسطينى فى مدينتين أمريكيتين لمدة أسبوع كامل

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القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، برفع العلم الفلسطيني على بلدية كليفتون الأمريكية لمدة أسبوع كامل دعما للقضية الفلسطينية.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد حضر رفع العلم، عدد كبير من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية ورئيسا بلديتي كليفتون، وباترسون، والمحافظان، وعدد من الشخصيات السياسية والاعتبارية.

وسيتخلل فعالية رفع العلم، أسبوع كامل من الفعاليات الشعبية والفلكلور الفلسطيني.

وأضافت الخارجية، أن مركز الجالية الفلسطينية في نيوجيرسي، بلدية باترسون، سيرفع غدا الاثنين، العلم الفلسطيني على مبنى البلدية، في خطوة تضامنية مماثلة لما جرى في بلدية كليفتون.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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