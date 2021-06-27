شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة االعليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام فى السودان تناقش الموقف الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأحد الاجتماع الخامس للجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بحضور أعضاء مجلس السيادة، الفريق أول الركن شمس الدين كباشي، الفريق الركن ياسر العطا، مالك عقار، والدكتور الهادي إدريس، وبمشاركة أعضاء اللجنة، حيث اطلع الاجتماع على الموقف من تنفيذ التوجيهات والقرارات السابقة.

وقال رئيس مفوضية السلام السودانية الدكتور سليمان الدبيلو، في تصريح صحفي، إن اللجنة استمعت إلى تقارير اللجان، ومنها لجنة الاختلالات التي شارفت على الفراغ من عملها، وسترفع تقريرها النهائي في غضون اليومين المقبلين، كما استمعت أيضا إلى تقرير لجنة شرق السودان، حيث أوصى الاجتماع بضرورة الإسراع في عملها لمعالجة قضية الشرق.

وفيما يتصل بعمل اللجنة الخاصة بالانفلاتات، أشار الدبيلو إلى أن اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام، حددت مهام هذه اللجنة، والتي لا علاقة لها باللجنة المشتركة لحماية المواطنين بدارفور.

وحول ملف تنفيذ الترتيبات الأمنية، قال إن اللجنة كلفت عددا من الأعضاء لمتابعة تشكيل لجان الترتيبات الأمنية، مضيفا أن جميع الأطراف التزمت بتسليم قوائمها للمشاركة في القوة المشتركة لحماية المدنيين في دارفور، في غضون يوم واحد، توطئة للشروع في تكوين هذه القوة.