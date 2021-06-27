جمهورية باشكورتوستان الروسية تتبنى اقامة بطولة عالمية للملاكمة تشارك فيها المرأة العربية.

الكويت - هبة التوبجي - تبنت حرم رئيس مقاطعة باشكورتوستان الروسية تنظيم ملتقى رياضي عالمي للملاكمة تشارك فيه المرأة في شهر اغسطس المقبل .

واكدت الرئيسة الشرفية لنادي البرلمان الروسي وزوجة رئيس مقاطعة باشكورتوستان الروسية السيدة باشكيرا كارين اثناء مشاركتها في مؤتمر اليوم العالمي للمرأة الرائدة بموسكو اهمية تعزيز دور المرأة في النشاط الرياضي والمجتمعي .

واعلنت كارين بهذه المناسبه عن تبنيها لفكرة اقامة بطولة رياضية دولية في لعبة الملاكمة تشارك بها المرأة الى جانب الرجل على مدى يومين متتاليين في المقاطعة التي تسمى ايضا بيشكريا .

وأيدت السيدة الاولى للمقاطعة الروسية الفكرة التي طرحها الدكتور الهادي السديري الوزير المفوض بمجلس جامعة الدول العربية ورئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية اثناء مشاركته في مؤتمر المرأة الرائدة الذي نظمه نادى البرلمان الروسي بحضور نائبة نادي البرلمان ومديرة المجلس الدولي للمرأة لودميلا سيميليتينكا .

وكلفت السيدة كارين الدكتور السديري بالترتيب لاقامة بطولة عالمية لرياضة الملاكمة العربية في شهر اغسطس المقبل على ارض المقاطعةالتي تسمى ايضا بشكريا واشترطت مشاركة بطلات ملاكمة من جنسيات عربية.

وكانت الرئيسة الشرفية للنادي السيدة باشكيرا كارين حرم رئيس مقاطعة باشكورتوستان الروسية في مقدمة الحضور لهذا المؤتمر الى جانب اولغا ماريسلوفا رئيس المركز الدولي بين الحكومات والعديد من الشخصيات في المجتمع الروسي من الجنسين .

كما شارك في المؤتمر الدولي السفير التشادي لدى روسيا الذي تناول في كلمة مختصره الدور التي تلعبه المرأة الافريقية والدكتور الهادي السديري الذي تناول دور المرأة العربية الفعال فى كافة المجالات

وقد تم تكريم العديد من الشخصيات النسائية الرئدات فى مجالات مختلفة.

وتعد جمهورية باشكورتوستان او بشكيريا احدى الجمهوريات الروسية التي تقع بين جبال الفولغا والأورال في أوروبا الشرقية وتبلغ مساحتها 143600 كيلومتر مربع (55400 ميل مربع) ويبلغ عدد سكانها 4 ملايين وهي أكبر جمهورية في روسيا من حيث عدد السكان وعاصمتها وأكبر مدنها هي اوفا .