شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء والقيصومة تسجلان أعلى حرارة في المملكة.. 48 درجة مئوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سجلت الأحساء والقيصومة أعلى درجة حرارة في المملكة خلال الساعات القليلة الماضية بـ 48 درجة مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وسماءً غائمة جزئيًا تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين في الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.