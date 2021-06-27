القوات العراقية تدمر وكرا ومتفجرات لـ"داعش" شمالي البلاد... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته "سبوتنيك" اليوم، أن قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع كتيبة هندسة ميدان الفرقة والجهد الاستخباري التابع لوكالة الاستخبارات والتحقيقيات الاتحادية في وزارة الداخلية ومفارز الطائرات المسيرة، نفذت عملية تفتيش وتطهير لوادي "أبو خناجر" بمحافظة كركوك، شمالي البلاد.

وأفادت الخلية، بإن نتائج التفتيش أسفرت عن العثور على وكر للعصابات الإرهابية المهزومة احتوى على مواد غذائية وأواني طبخ، فضلا عن ملابس وأفرشة منام ومواد طبية مستخدمة حديثا، مؤكدة تدمير الوكر والتعامل مع المواد المضبوطة أصولياً من قبل كتيبة هندسة ميدان الفرقة.

وأضافت، أن قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة - شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومفارز الطائرات المسيرة، نفذت عملية أمنية لتفتيش منطقتي الماحوز، والبطمة بقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك، أسفرت عن العثور على ثلاث عبوات ناسفة نوع بلازما حديدية.

واختتمت خلية الإعلام الأمني العراقي، مشيرة إلى أن العبوات الناسفة تم رفعها وإتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي للواء الثاني عشر.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا) الذي احتل نحو ثلث البلاد.