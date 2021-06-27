شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية»: لا داعي لإحضار صور شخصية أو تعبئة النماذج في هذه الحالات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا داعي لإحضار صور شخصية أو تعبئة النماذج عند التقدم لإجراءات الأحوال المدنية في حالات وإجراءات معينة.

وأشارت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن هذه الحالات والإجراءات تشمل ما يلي:

• تجديد بطاقة الهوية الوطنية

• إصدار بدل تالف أو مفقود عن بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة

وبينت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن هذا الإجراء يقتصر على من كان لديه أو لديها صورة وبصمة في السجل المدني.