على أمل المساهمة في "إعادة الإعمار".. شركات تونسية تشارك في معرض الإنشاءات بطرابلس

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت قناة "نسمة" التونسية الخاصة، إن عددا كبيرا من رجال الأعمال التونسيين وصلوا إلى طرابلس للمشاركة في فعاليات المعرض الذي ينطلق غدا الإثنين 28 يونيو/حزيران ويستمر حتى الأول من يوليو/تموز.

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وتُنظم الفعالية في معرض طرابلس الدولي، بحضور دولي مكثف لشركات متخصصة في البناء والإنشاءات من دول بينها تونس وتركيا وإيطاليا إضافة إلى شركات من الدولة المستضيفة.

وبحسب القناة، يعلق المشاركون التونسيون في المعرض آمالا عريضة على تكوين علاقات شراكة في مجال البناء ومشاريع إعادة الإعمار مع مؤسسات القطاع العام والخاص في ليبيا.

وفي هذا الصدد، قال رضا الفراتي رئيس غرفة التجارة والصناعة لصفاقس إن المشاركة المكثفة لمهنيي القطاع التونسيين تعكس أهمية هذا المعرض فيما يتعلق "بإتاحة فرص وآفاق حقيقية للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفها تونس"، مثمنا الدعم الحكومي للقطاع التونسي الخاص فيما يتعلق بدخول السوق الليبي للمشاركة في جهود إعادة إعمار ليبيا.

والشهر الماضي، أثار قرار أعلنه رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي خلال زيارته إلى ليبيا برفع القيود على تملك الليبيين العقارات في تونس جدلا واسعا ومواقف متباينة بين التونسيين.