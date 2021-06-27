الدفاع اللبنانية تعلق على ضبط السعودية ملايين الأقراص المخدرة القادمة من بيروت

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Hassan Ammar

وأعربت عكر، عن "إستنكارها الشديد لما يقوم به بعض المجرمين من عمليات لتهريب مواد مخدرة إلى المملكة العربية السعودية من لبنان، وآخرها محاولة تهريب حوالى 14 مليون قرص مخدر من الكبتاغون مخفية داخل شحنة ألواح حديدية"، وذلك حسب "وكالة الأنباء اللبنانية".

وأشارت إلى أن "جهودا كبيرة تبذل من قبل الأجهزة الأمنية في لبنان من أجل وقف التهريب، وقد تم ضبط عدد كبير من الشحنات التي كانت موضبة للتهريب إلى المملكة العربية السعودية اخيرا، مشيرة إلى أن "الحكومة اللبنانية تعمل أيضا على إجراءات من شأنها ضبط التهريب في المرافىء".

وأكدت عكر، أن "التهريب يشكل خطرا على المجتمع ومن شأنه الإساءة ‘لى العلاقات بين البلدين الشقيقين"، مشيرة إلى أن "التنسيق بين الأجهزة المعنية في البلدين سيحد من جريمة التهريب ويقضي عليه".

ونجحت وزارة الداخلية السعودية، أمس السبت، في إحباط محاولة تهريب 14 مليون قرص مخدر قادمة من لبنان. ونشرت وزارة الداخلية السعودية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أن هيئة مكافحة المخدرات تمكنت من إحباط محاولة تهريب (14.400.000) قرص إمفيتامين مخدر، قادمة من لبنان.

من جهته، أشاد وزير الداخلية اللبناني، العميد محمد فهمي، بالتنسيق بين السلطات الأمنية اللبنانية والسعودية، مثنيا بـ"المتابعة الجادة والحرفية العالية والتعاون المميز بين القوى الأمنية اللبنانية والسعودية التي أدت إلى كشف العملية بعد تنسيق أمني استباقي عالٍ".