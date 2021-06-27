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السعودية تحسم الجدل حول فرض غرامات على المقيمين غير المحصنين بلقاح كورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات للمتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال بن عبد المحسن الشلهوب، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بحسب صحيفة "عاجل" المحلية.

وقال الشلهوب إنه لن يتم فرض عقوبات على المقيمين الذين لم يتلقوا التطعيم بلقاحات .

وشدد المتحدث باسم الداخلية على أن جميع الإجراءات الاحترازية وضعت للحفاظ على صحة المجتمع وليس للعقوبة.

مع ذلك جدد الشلهوب تأكيده على اشتراط تلقي اللقاح لدخول المنشآت، لافتا إلى أن الجهات الأمنية تكثف جهودها لضبط مخالفات الإجراءات الاحترازية للقادمين من الخارج.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1218 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة.

والجمعة الماضية، أفادت الوزارة بأن أكثر من 17 مليون مواطن ومقيم في المملكة تلقوا اللقاح المضاد للفيروس عبر أكثر من 587 مركز تطعيم في مختلف مناطق البلاد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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