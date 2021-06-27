"أنصار الله" تعلن السيطرة على سلسلة جبلية إثر هجوم على مواقع للجيش اليمني

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، نقلاً عن مصدر عسكري، إن الجماعة "نفذت عملية (الشهيد طومر)، انطلقت من 5 مسارات وانتهت بتحرير سلسلة جبال الدُحيضة وما جاورها بالكامل (في مديرية خبْ والشّعْف شرق الجوف)".

وأضاف أنه "تم تدمير وإحراق أكثر من 50 آلية خلال العملية و4 معدات واغتنام أسلحة متنوعة".

وبثت وحدة الإعلام الحربي التابعة لـ "أنصار الله" عبر تلفزيون "المسيرة"، مشاهد للعملية التي قالت الجماعة إنها تمكنت خلالها من فك حصار على مجاميع تابعة لها واستعادة رفات أحد مسلحيها، وقتل أعداد من القوات الحكومية وأسر 11 آخرين، مشيرة إلى إحباط هجوم مضاد هدف إلى استعادة المناطق التي تم السيطرة عليها.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، "إلحاق خسائر بشرية ومادية في صفوف جماعة الحوثيين إثر تنفيذ الجيش هجوماً خاطفاً على مواقع للجماعة في جبهة الخنجر بمديرية خبْ والشّعْف (شرق الجوف)، عقب إفشال محاولات لها لمهاجمة مواقع عسكرية لاستعادتها بعد أن خسرتها في معارك سابقة".

وذكرت أن "الهجوم الخاطف تزامن مع ضربات لمدفعية الجيش استهدفت تحصينات للحوثيين، كبدتهم خسائر في العتاد والأرواح"، مشيرة إلى "تنفيذ طيران التحالف سلسلة غارات على تجمعات للحوثيين في مواقع متفرقة من جبهة الخنجر أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى منهم وتدمير آليات تابعة لهم".

وتشهد محافظة الجوف، منذ سيطرة جماعة أنصار الله في الأول من مارس/آذار العام الماضي، على مدينة الحَزم مركز المحافظة بما فيها مبنى المجمع الحكومي ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة، معارك كرٍ وفر تسعى خلالها قوات الحكومة المعترف بها دولياً، إلى التقدم واستعادة المدينة الاستراتيجية، في ظل مقاومة عنيفة من مقاتلي الجماعة.