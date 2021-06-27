"مثلث سماوي" برأس "الأحدب" يرصد اليوم في سماء أغلب الدول العربية ومنها السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت الجمعية الفلكية بجدة، صباح اليوم الأحد، أن السعودية والوطن العربي على موعد مع ظاهرة فلطية فريدة.

وقالت الجمعية

يرصد بسماء #السعودية والوطن العربي قبل منتصف الليل اليوم الأحد 27 يونيو 2021 انتظام #القمر ألاحدب المتناقص في مثلث سماوي مع كوكبي #المشتري و #زحل باتجاه الافق الجنوب الشرقي وهي فرصة للتصوير.



خلال بقية الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعا نحو الغرب نتيجة لدوران #الأرض حول محورها pic.twitter.com/ARYM3ScOzt — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) June 27, 2021

"تويتر": "يرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل منتصف الليل اليوم الأحد 27 يونيو / حزيران2021 انتظام القمر الأحدب المتناقص في مثلث سماوي مع كوكبي المشتري وزحل".

وبحسب الجمعية تشاهد هذه الظاهرة من خلال النظر "باتجاه الافق الجنوب الشرقي وهي فرصة للتصوير".

وتابعت الجمعية الفلكية بجدة: "خلال بقية الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعا نحو الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها".

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، قوله: إن "المشتري أكثر لمعانا من زحل، فالمشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة".

ويتابع رئيس الجمعية الفلكية: "سيظهر (المشتري) كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم (أقمار غاليلو)".

ويمتلك المشتري 4 أقمار تدور حوله وهي غانميد، كاليستو، يوروبا، أيوا، وتظهر هذه الأقمار كنقاط مشعة صغيرة قرب المشتري.

ويضيف أبو زاهرة متحدثا عن باقي الكواكب: "أما كوكب زحل فسيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية خافتة، ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقاته التي بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 وجانبها الشمالي في قمة وضوحه".