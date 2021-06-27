شكرا لقرائتكم خبر عن هل وجود الأعراض التنفسية يحول دون الحصول على اللقاح؟.. «متحدث الصحة» يرد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي مدى إمكانية حصول من لديه أعراض تنفسية على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأبان خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول آخر مستجدات فيروس كورونا، أن من لديه أعراض تنفسية ناتجه عن مخالطة لمصاب، فلابد من إتمام فترة الحجر الصحي.

وأكد أن هذه الأعراض من دون مخالطة أو مخاطر أخرى تتعلق بدون انتقال العدوى، فلابد من زوال هذه الأعراض ليتمكن الشخص من الحصول على اللقاح.