شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» يصدر تحذيراً عالي الخطورة بشأن ثغرتين في أحد منتجات «ميكروسوفت» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأحد، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة من وجود ثغرتين في أحد منتجات “Microsoft”.
وأوضح المركز، أن الشركة أصدرت تحديثًا لمعالجة ثغرتين في المنتج التالي: Microsoft Edge (Chromium-based).
وأشار إلى أن الثغرات تمكن المهاجم من ترقية ورفع الصلاحيات، تجاوز مميزات الأمان.
وأوصى المركز بتحديث المنتج المتأثر، حيث أصدرت “Microsoft” توضيحًا لهذا التحديث.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأمن السيبراني» يصدر تحذيراً عالي الخطورة بشأن ثغرتين في أحد منتجات «ميكروسوفت» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.