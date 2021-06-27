شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» يصدر تحذيراً عالي الخطورة بشأن ثغرتين في أحد منتجات «ميكروسوفت» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأحد، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة من وجود ثغرتين في أحد منتجات “Microsoft”.

وأوضح المركز، أن الشركة أصدرت تحديثًا لمعالجة ثغرتين في المنتج التالي: Microsoft Edge (Chromium-based).

وأشار إلى أن الثغرات تمكن المهاجم من ترقية ورفع الصلاحيات، تجاوز مميزات الأمان.

وأوصى المركز بتحديث المنتج المتأثر، حيث أصدرت “Microsoft” توضيحًا لهذا التحديث.