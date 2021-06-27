وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع حمدوك تطبيع العلاقات السودانية مع إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وبحسب بيان لمتحدث الخارجية الأمريكية، نيد برايس، "تحدث الوزير أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء السوداني حمدوك اليوم لمناقشة التقدم المحرز في تحقيق السلام وتنفيذ الإصلاح السياسي والأمني والاقتصادي".

كما ناقشا الاستقرار الإقليمي وتنفيذ اتفاقيات السلام السودانية والتزام السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، حسبما ذكر المتحدث.

وجدد الوزير الأمريكي التأكيد على دعم الولايات المتحدة لرئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون.

وناقش الطرفان مبادرة رئيس الوزراء الجديدة لتعزيز الوحدة الوطنية وتنفيذ الخطوات لإنشاء مجلس تشريعي وإصلاح القوات المسلحة السودانية، ودمج القوى الأخرى فيه كجيش محترف يوفر العدالة والمساءلة.