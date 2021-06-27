شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الداخلية يوضح عقوبة مخالفة تعليمات العزل والحجر المؤسسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب: إن عقوبة مخالفة تعليمات العزل والحجر الصحي المؤسسي، غرامة مالية 200 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

وأشار إلى أنه إذا كان المخالف مقيما يتم إبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة بحقه.

وجدد الشلهوب التأكيد على قرار اشتراط التحصين لدخول المنشآت في تاريخه المحدد.

وشدد على أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لم توضع للعقوبة، بل وضعت لحفظ صحة المجتمع.

وأوضح أن الجهات الأمنية تكثف جهودها مع الأجهزة المعنية الأخرى لضبط مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومخالفات العزل الصحي المؤسسي والمنزلي للقادمين من الخارج.