شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جازان: القبض على مواطن امتهن تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقت الأجهزة الأمنية في منطقة جازان، اليوم الأحد، القبض على مواطن ارتكب جريمة تكسير زجاج مركبات وسرقة ما بداخلها.

وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، ارتكب 5 جرائم بذات النمط الإجرامي بمحافظة ضمد.

وأوضح الرائد نايف حكمي، أن تلك الجرائم تمثلت في تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها، حيث جرى إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.