الإمارات تحقق 400 مليار دولار من التجارة غير النفطية وتستعد لدخول 25 سوقا عالمية

دبي - محمود عبدالرازق - ذكر ذلك محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، في سلسلة تدوينات على "تويتر"، اليوم الأحد، قال فيها إنه ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء اعتمد خلاله أجندة الدولة الخاصة بدخول تجارتها الخارجية إلى 25 سوقا دولية جديدة.

وتابع: "التجارة غير النفطية للإمارات تتجاوز سنويا 1.5 تريليون درهم (نحو 410 مليارات دولار)، اعتمادا على "شبكة لوجيستية" في 400 مدينة عالمية".

وقال محمد بن راشد إن الإمارات أصبحت ضمن الـ 20 الكبار على مؤشرات تنافسية التجارة الخارجية عالميا، مشيرا إلى أن الاقتصاد غير النفطي للإمارات يتجاوز 70 في المئة من ناتج الاقتصادي الوطني.

وأوضح نائب رئيس دولة الإمارات أن الدولة لديها هدف وهو زيادة الصادرات الوطنية 50 في المئة خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع اعتماد مقياس وطني للإنفاق على البحث والتطوير.

ولفت محمد بن راشد إلى أن الإمارات تنفق 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على عمليات البحث والتطوير، الذي أوضح أنه يقود اقتصاد المعرفة، التي تسعى الإمارات إلى ترسيخه.