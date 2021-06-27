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العراق: القبض على 4 إرهابيين في مناطق متفرقة ببغداد

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دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، فإن عناصر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نجحوا في إلقاء القبض على 4 إرهابيين مطلوبين بمناطق متفرقة من العاصمة.

© Sputnik . Présidence irakienne

وذكرت الخلية في بيان أن اثنين من المطلوبين من سكان محافظة نينوى، والآخرين من سكان محافظة ديالى.

وأضاف البيان أنهم تعاونوا مع عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) بصفات مختلفة.

وأوضح البيان أن من بين هذه الصفات ما يسمى "آمر مفرزة"، مشيرا إلى أنهم كانوا يحملون مستندات مزورة للتخفي من أجهزة الأمن.

وأكد بيان الخلية أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام القانون.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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