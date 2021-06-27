دولة عربية تعلن تسجيل إصابتين بالسلالة الهندية لفيروس كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، في بيان صحفي، إن الإصابتين "لفتاتين من قلقيلية وسلفيت وصلتا البلاد من دولة الإمارات العربية".

وأوضحت أنه "تم عمل كل ما يلزم من الناحية الوبائية وسحب العينات من المخالطين وحجرهم" دون أن تخوض في تفاصيل.

وذكرت الوزيرة في بيانها أن "الطفرة الهندية، متغيّر دلتا، هي الأكثر قدرة على الانتقال من بين متغيرات فيروس كورونا التي تم تحديدها حتى الآن".

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وأشارت إلى أن هذا الفيروس "ينتشر بسرعة كبيرة جدا بين الأشخاص خاصة الذين لم يتلقوا التطعيم، إضافة إلى أن تطور المرض لدى المصابين به أسرع من الطفرات الأخرى".

وأضافت "تنتقل الإصابة بهذه الطفرة بشكل أكبر بمرتين على الأقل من الفيروس الأصلي، ولهذا السبب يمكن أن ينقل شخص واحد المرض ليس إلى شخصين وإنما إلى 4 أو 6 أو 8 آخرين".

وتراجعت أعداد الإصابات الجديدة والوفيات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين خلال الأسابيع الماضية.

وسجلت وزارة الصحة اليوم الأحد 82 إصابة بفيروس كورونا منها 73 في قطاع غزة إضافة إلى وفاة واحدة في القطاع.

ووفقا للوزارة فإن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بدء انتشاره في شهر مارس/آذار العام الماضي بلغ 342481 إصابة تعافى منها 335997 حالة فيما توفي 3826.