شكرا لقرائتكم خبر عن البطريرك المارونى: نلتقى البابا فرنسيس أول يوليو المقبل للصلاة من أجل لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البطريرك المارونى الكردينال بشاره بطرس الراعى إن الزيارة المرتقبة للبطاركة ورؤساء الكنائس فى لبنان إلى الفاتيكان، أول يوليو المقبل، ستتضمن لقاء تفكير وصلاة من أجل لبنان، مؤكدا أن هذا اليوم سيكون مَحطة هامة في مسار جهود قداسته لمساعدة لبنان على بقائه وطنَ الشراكةِ المسيحية الإسلاميّة، ودولة الممارسة الديمقراطية، ومجتمعَ السلام والرقي والحضارة.