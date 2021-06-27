شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية العراقية يرحب بانعقاد القمة الثلاثية ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية العراقية، بانعقاد القمة الثلاثية "العراقية - المصرية - الأردنية" في العاصمة بغداد.

وقال عمار الحكيم في تغريدة له عبر "تويتر": انعقاد القمة الثلاثية "العراقية - المصرية - الأردنية" في عاصمة الحب والسلام بغداد يمثل خطوة إضافية في مشوار استعادة العراق دوره الريادي في المنطقة والعالم.

وأشار الحكيم إلى أن القمة تؤكد قدرة العراق على استضافة المحافل النوعية الكبرى في مختلف المجالات، وتعزز رغبته الشديدة بالانفتاح على جميع أشقائه وأصدقائه على وفق المصالح المتبادلة والعلاقات المشتركة بما يضمن ازدهار الشعوب وأمنها واستقراره، مضيفا "مرحبا بضيوف العراق في بغداد السلام".